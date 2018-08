Ren zen

»Vi bør gå baglæns ind i fremtiden, for fremtiden eksisterer jo ikke endnu, så hvis vi går forlæns og ser frem, kan vi kun se det, der er lige for næsen af os, og dømmes dermed til at leve i et evigt nu«, skrev professor Svend Brinkmann i sin søndagsklumme forleden.

Tegning: Per Marquard Otzen