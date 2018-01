Analyse: Støjberg sender igen hele regeringen på kant med loven

FOR ABONNENTER

Udlændingeminister Inger Støjbergs ambition om at sende så mange flygtninge som muligt hjem kan nok en gang have bragt regeringen på den forkerte side af loven.

Sagens alvor er ubetinget.

I over et år har Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke i tilstrækkelig grad fulgt op på en dom fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, der forbyder hjemsendelser af visse alvorligt syge flygtninge. Dommen slog fast, at et land er forpligtet til at undersøge, om alvorligt syge flygtninge konkret kan få deres medicin i deres hjemland.

Flere lande rettede hurtigt ind. Men ikke Danmark.