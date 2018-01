Værsgo, Løkke. Sådan løser vi integrationen for alle

FOR ABONNENTER

Mens politikerne endnu en gang synger deres trøstesløse sang om den fejlslagne integration, og mens de igen, igen remser de samme statistikker op om, hvor galt det allerede er gået, har jeg skrevet en top-10-liste over, hvordan vi kan løse integrationen for alle. Værsgo, den er gratis:

1. Vær tolerant over for det anderledes, men hold benhårdt fast i demokratiet: Danmark er i dag multikulturelt. Vi skal ikke være bange for det nye. Tværtimod skal vi være åbne og tolerante over for andre skikke, normer og vaner. Men vi skal holde fast i, at grundloven – demokrati, ligestilling, ytringsfrihed – er præmissen for det hele.

2. Vi skal holde op med at bruge begreber, som ekskluderer: Hvorfor siger vi ’andengenerationsindvandrer’? Hvorfor ikke ’førstegenerationsdansker’? Hvorfor kalder vi danske statsborgere med baggrund i den arabiske verden ’muslimer’? Hvorfor ikke bare ’danskere’? Ord, som ekskluderer, er i sagens natur negative. Brug positive ord.

3. Lyt til dem, der desperat råber op, og reager på deres opråb: Der er desværre for mange, som lever med en uacceptabel grad af social kontrol. Fra tvang til at bære tørklæde over afvisning af at vælge kæreste til voldtægt og undertrykkelse. Sara Omars bog ’Dødevaskeren’ er det seneste vidnesbyrd. Samfundet må ikke længere lade de undertrykte i stikken.