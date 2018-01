Mette Fugl om sit guldbryllup med 68: Det store mirakel var samfundsengagementet og mistilliden til autoriteter

FOR ABONNENTER

De franske verber kom først på plads meget senere. Også selv om den umulige grammatik var alibiet for et ophold i Paris. Og mens radioens Jørgen Schleimann sad godt gemt på sit hotelværelse i byernes by og lyttede til France Inter for at formidle aktiviteten på gadeplan, gik jeg rundt derude i farezonen med en joint i lommen, rottehaler og sorte rande om øjne så store som tekopper.

For det meste uden den fjerneste idé om, at jeg var revolutionær. Det er nu snart 50 angstprovokerende år siden og bliver med garanti mit eneste guldbryllup.

At jubilæet for 68 nærmer sig, har jeg kunnet fornemme på de generaliserende udsagn, der så småt dukker op igen. Generationen, der ville bekæmpe magten for siden at forkæle sig selv med samme magt. Generationen, der elsker at formøble børn og børnebørns arv og i øvrigt aldrig formåede andet end at løbe åbne døre ind. Den slags. Eller når det seneste lille prik rammer hjertet med erklæringer om, at vi/de nu heldigvis er overladt til aldersrenten. Heldigt for hvem?

En af de mest banale og måske derfor mest citerede referencer til tresserne er den med, at man ikke var til stede, hvis man kan huske noget som helst. Jeg var til stede. Men jeg skulle bruge lang tid på at spekulere over, om det gjorde en forskel.