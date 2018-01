Forvirret homo: Godt gået, Indre Mission, vi hører slet ikke til i kirken Siden 2012 har folkekirken haft et vielsesritual for personer af samme køn, men det er op til den enkelte præst, om vedkommende vil vie homoseksuelle.

Indre Mission er i oprør, fordi menighedsrådet ved Brønshøj Kirke leder efter en præst, der vil vie homoseksuelle i kirken. I jobopslaget skriver menighedsrådet, at den kommende præst skal være villig til at benytte vielsesritualet for to af samme køn.

Siden 2012 har folkekirken haft et vielsesritual for personer af samme køn, men det er op til den enkelte præst, om vedkommende vil vie homoseksuelle. Men sådan skal det ikke være i Brønshøj, synes menighedsrådet, og det er folkekirkens højrefløj, Indre Mission, fortørnet over. Indre Missions formand, Hans-Ole Bækgaard, synes, at det tangerer diskrimination.

»Havde man skrevet, at man ikke ønsker en, som vil foretage vielser af to af samme køn, ville der helt sikkert komme kritik og røster om diskrimination. (...) Det må jo så også være tilfældet, når det sker med modsat fortegn«, sagde han til Kristeligt Dagblad.

Jeg kan godt forstå, han er fortørnet. Og jeg kan godt forstå, at Indre Mission er imod vielser af homoseksuelle. Vi er nemlig nogle værre nogle. Vi har slet ikke ret til at få bekræftet vores kærlighed i kirken, for ifølge Bibelen må to personer af samme køn ikke indgå ægteskab. I bund og grund er vi syndere, og den slags har ikke plads i Guds selskab.