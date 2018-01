Jo, der er for mange rygere

FOR ABONNENTER

Aldrig havde jeg troet, at jeg skulle blive glad for en mail med den overskrift: ’Uhæderlig journalistik’.

Jeg vil ikke sige, at jeg dansede jublende rundt på kontoret, men hvor var det velgørende at slippe for et engelsk udtryk på to ord, som blev lanceret af USA’s præsident, og som jeg gennem det seneste års tid er blevet præsenteret for en halv snes gange om dagen, når læserne mener at være stødt på brølere i avisens journalistik. Eller bare småfejl for den sags skyld.

Det tog årtier, før alle begyndte at gå rundt og citere A.P. Møllers ’rettidig omhu’ ved enhver given lejlighed, passende såvel som upassende, men præsidentens udtryk er desværre slået an på rekordtid.

Den uhæderlige journalistik skulle bestå i, at redaktionen kører en målrettet kampagne for at få gjort tobak dyrere.