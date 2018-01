En god dag for popdiva Hyon Song-wol, der er i live, og en dårlig dag for Jeffrey Galmond, der tabte til Skat Hvad dag kårer Politiken, hvem der har haft en god dag - og hvem der har haft en dårlig dag.

FOR ABONNENTER

Hyon Song-wol, 34 og popdiva, viser sig som medlem af Nordkoreas delegation ved de olympiske vinterlege i Sydkorea at være særdeles levende. Noget overraskende, i betragtning af at verdenspressen for bare få år siden, skrev at hun var blevet henrettet ved skydning. Nu har den fotogene leder af Kim Jong-uns yndlingsband, Moranbong, to gange været i Sydkorea for at forhandle betingelserne for de 22 nordkoreanske deltagere. Ifølge sydkoreanske medier, der har behandlet hende som en verdensberømthed, ventede en hel skare i går morges uden for hendes hotel for at få et glimt af hende under morgenmaden. Beundrerne måtte nøjes med en skævt smil, mens hun – forhåbentlig – nød en sydkoreansk morgenbuffet.

Jeffrey Galmond, 67, advokat og russisk gift, måtte efter alt at dømme i går vinke farvel til 196 mio. kr. Det følger af en dom i Københavns Byret, hvor Galmond havde anlagt en civil sag mod Skat. Sagen drejer sig om 200 mio. dollars (1,2 mia. kr.) fra salget af aktier i det russiske teleselskab Megafon. Skat mener, det er et honorar, og kræver 196 mio. kr. i restskat. Galmond siger derimod, at det er aktieindkomst. Han havde engang kontorer i Hamburg, Moskva, Skt. Petersborg og København og ifølge sin egen hjemmeside prima forbindelser i Rusland. Han er ret pressesky, men da TV 2 fandt ham for et par år siden, erklærede han, at »jeg har aldrig været grådig«. Desuagtet at han tidligere overførte 150 mio. kr. fra sin konto i Danske Bank til Schweiz. Her bor han i Lugano med søudsigt og en hvid Maserati i garagen.