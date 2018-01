En god dag for velgørenhed - og en dårlig dag for udflytning

En god dag for...

Velgørenhed. Ugen står i næstekærlighedens tegn på grund af Danmarks Indsamling. 16 af 100 indsamlede kroner gik sidste år til markedsføring, programproduktion og konceptudvikling. Kendte ansigter og firmaer får positiv opmærksomhed, og danskerne kan vinde en ny Audi ved at støtte børn uden et hjem. Noget for noget. Men allerede i dag kickstarter statsministeren velgørenhedsugen ved at brande LøkkeFonden på et samråd. Her vil Lars Løkke forklare de hjerteløse oppositionspolitikere, at fiskeriindustriens kvotekonger naturligvis ikke har støttet hans fond med titusindvis af kroner for at få noget igen. Det handler ikke om at give dem privilegeret adgang til toppolitikeren eller indflydelse, og det er både »ulækkert og uværdigt« at insinuere det.

En dårlig dag for...

Udflytning. DR svæver med de politiske vinde og har udflyttet DR Sporten til Aarhus. Det fik håndboldkommentator Jens Jacob Juulsager til at sige op og gå til TV 2 Lorry. For nylig fik han lidt af et scoop: »Mens I andre så håndbold, lavede jeg en historie, der har gjort et uudsletteligt indtryk«, tweetede han om sit tv-indslag fra Tingbjerg, hvor en bager fik smadret sin butik efter at have modsat sig afpresning. Hans hustru, K-gruppeformand Mette Abildgaard, »havde set indslaget på TV 2 Lorry«, og indledte en indsamling til offeret. Rygklapperi blev dog til skuldertacklinger, da politiet optegnede et mere broget billede af sagen. Abildgaard har indefrosset en halv million støttekroner og haft »søvnløse nætter«. Hvad var der ikke sket, hvis DR Sporten var blevet i København?