Jagten er gået i stå: Ingen har styr på IS-jihadisterne

Kampen for at tilintetgøre de overlevende jihadister i Islamisk Stat er gået i stå. Det kan få katastrofale følger for sikkerheden i Europa, fordi flere og flere jihadister, der gemmer sig i den østlige og nordlige del af Syrien, nu har bedre chancer for at flygte over Eufrat-floden mod vest og nå Europa.