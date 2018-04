Israel ser stormløb som en provokation

Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

De israelske soldater, der har til opgave at forhindre palæstinensiske demonstranter i at bryde gennem det hegn, der markerer grænsen mellem Gaza og Israel, vil fortsat skyde med skarpt. Det erklærer forsvarsministeren Avigdor Lieberman. Uanset om der er tale om ubevæbnede demonstranter eller Hamas-terrorister. De, der nærmer sig hegnet, risikerer at blive beskudt af de 100 skarpskytter, der er stationeret langs grænsen.