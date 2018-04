Mikael Rothstein: Hatten af for mormonernes reaktion på satire over deres profet

Jeg har for nylig set Det Ny Teaters fantastiske opsætning af musicalen ’The Book of Mormon’, som havde premiere i USA i 2011. Anmelderne har overdænget forestillingen med meget velfortjente roser, men mig bekendt har der ikke været nogen debat om sagen. Det kunne man ellers forestille sig, for musicalen gør tykt grin med mormonerne og deres profet, og så handler den ellers om sex, sex og sex.

Publikum i teatret morer sig til den store guldmedalje, men det kan ikke være rart for mormonerne selv – heller ikke i Danmark, hvor menigheden tæller i nabolaget af 4.500 medlemmer. Deres hellige bog latterliggøres, deres organisation udstilles, og deres profet ydmyges.

Intet er helligt I denne klumme tager religionshistorikerne Mikael Rothstein og Jens-André P. Herbener på skift religion under indgående behandling. Mikael Rothstein (f. 1961) er mag.art. og ph.d. i religionshistorie og lektor ved SDU.

Læseren vil kende eksempler på, at den slags kan kalde på stærke reaktioner, men mormonerne har hverken sat Det Ny Teater i brand eller truet personalet med død og ødelæggelse. I stedet tager de opstilling ved udgangen og overdrager alle, som vil tage imod, et eksemplar af den selvsamme bog, som netop er blevet kølhalet på scenen. De er endda klædt præcis som de mormonmissionærer, vi møder i forestillingen, for det er nu engang mormonernes missionsuniform.

Smilende og med et imponerende overskud står de der med rank ryg og giver med stolthed deres åbenbarede sandheder til de musicalgængere, som netop har moret sig over latterliggørelsen af den selvsamme bog

Smilende og med et imponerende overskud står de der med rank ryg og giver med stolthed deres åbenbarede sandheder til de musicalgængere, som netop har moret sig over latterliggørelsen af den selvsamme bog. Hatten af for det! Mormonerne vender ikke den anden kind til. De kridter støvlerne, står fast og tilbyder deres religion lige præcis dér, hvor de er blevet gjort til grin, og hvor folk har betalt i dyre domme for at se det.

Religionshistorikeren kommer instinktivt på arbejde: Mormonernes reaktion er ikke tilfældig. De har en lang tradition for at finde sig i latterliggørelse og forhånelse, og der er ikke tvivl om, at de trofaste missionærer under Det Ny Teaters viadukt ser sig selv som arvtagere til en tradition. På samme måde som deres profet, Joseph Smith (1805-44), blev afvist og forhånet, må de selv bære byrden nu. På samme måde som de første mormoner måtte flygte fra forfølgelse, må man finde sig i at være latterliggjort i dag.

Det er en del af deres selvforståelse, at de repræsenterer »den eneste sande og levende kirke på hele jordens overflade« (jf. den hellige tekst ’Lære og Pagter’ 1: 30), og det giver dem styrken.

Ikke desto mindre er det imponerende at opleve denne i bund og grund konfliktafvisende strategi fra mormonernes side. De tager deres myter og teologier dybt alvorligt og stoler så meget på dem, at de benytter dem som modsvar til det underholdningsprodukt, som gør grin med dem.

Vi kan forestille os, hvad der var sket, hvis forestillingen handlede om islam, hvad den sagtens kunne. Det ville være den letteste sag i verden at file lidt på enkelthederne for at få det hele til at passe.

Vi ved, hvorfor der ikke er nogen teaterproducenter, der ønsker en opsætning af ’The Quran’, hvor Muhammed har sex med en frø og dør af dårlig mave ligesom hans profetkollega i ’The Book of Mormon’. Nej, det duer ikke.

Motivationen til at give jødedom og den mytologiske Moses en tilsvarende rodbehandling er heller ikke stor. Nazismens spøgelse forhindrer det helt enkelt, selv om de teatermæssige muligheder er der.