Så var det ikke et show: Sex-overgreb stoppede Cosby's karriere - for sent

Cosby? Dømt for sex-overgreb? Ja, den trivelige familiefar og hyggeonkel er nu dømt for at snige sig til sex ved at bedøve unge kvinder og tvinge sig til det, der åbenbart har givet ham seksuel nydelse, uanset at kvinderne pr. definition var sat ud af spillet, ude af stand til at sige ja, men også ude af stand til at sige nej.