Peter Wivel: Tysklands ægte konservative blæser til kamp mod illegal masseindvandring

FOR ABONNENTER

Tyske konservative er som en sæk lopper. Hver gang man tror, man har fået fingre i et eksemplar, risikerer man så let som ingenting at stå med en uægte konservativ i hånden. Højreradikale er reaktionære, mens erhvervsliberale, f.eks. i partiet FDP, for slet ikke at tale om ’flygtningekansler’ Angela Merkel er uægte konservative, hvis man skal tro de vaskeægte konservative.