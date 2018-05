Bjørn Bredal: Fagbevægelsen strejker, anarkister smadrer butiksruder, og Macron svarer igen med provokationer

FOR ABONNENTER

Det var pænt provokerende, at Emmanuel Macron slet ikke var i Frankrig på arbejdernes kampdag 1. maj. Han var et smut i Australien og omegn. De store demonstrationer, som der kommer mange flere af her i maj 2018 (med en særlig symbolik på grund af 50-året for oprøret i maj 1968), preller af på præsidenten.