#MeToo-bevægelsens kritikere mener, at retssystemet fungerer, når det gælder voldtægt. Derfor har de ingen tolerance over for kvinder, der fortæller om voldtægt og andre alvorlige angreb, medmindre overgrebet er anmeldt og krænkerne dømte.