Aftale om nedtrapning af krigen i Syrien var et paradenummer

Vladimir Putin har atter demonstreret sin totale disrespekt for USA og dets præsident. For et år siden indgik Rusland, USA og Jordan en aftale om nedtrapning af krigshandlingerne i Syriens sydvestlige Deraa-provins. I disse dage bomber russiske fly byer i provinsen og rammer bl.a. hospitaler. Det er russisk taktik kendt fra bl.a. kampene omkring Aleppo, der har til formål at nedbryde forsvarernes moral.