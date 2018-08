En god dag for midaldrende japanske mænd - og en dårlig dag for midaldrende danske mænd

FOR ABONNENTER

Midaldrende japanske mænd. I Japan kan man leje midaldrende mænd – såkaldte ossan – på timebasis. Den amerikanske tv-station CNN interviewede fredag en af disse midaldrende mænd til leje, 48-årige Ken Sasaki fra Tokyo, som fortæller, at han elsker sit bijob. Han tager 1.000 yen (cirka 60 kroner) i timen, og han lader sig leje ud til stort set alle mennesker og formål – så længe det ikke inkluderer fysisk kontakt, hvis man skulle få den tanke, at ossan bare er et andet ord for en prostitueret.