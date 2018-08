Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

Hvis man er træt af dovne samtaler i sommervarmen, skal man bare sige: »Jeg går for resten ind for kvoter«. Så kan det nok være, at rosévinen skvulper i glasset. Men nu er det ude, og jeg er ikke alene om det.