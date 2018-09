Tag dog hverdagens klynk alvorligt

Jeg er træt af, at jeg altid skal stå op i toget på vej til RUC.

Jeg er frustreret over, at vores madkultur gør det svært at være vegetar.

Jeg er led og ked af at skulle underholde mine gifte venner med mit spændende singleliv.

Det er blevet en næsten klichéfyldt morsomhed at pege på Politiken som stedet, hvor folk med ondt af sig selv over små såkaldte first world problems kan få adgang til spalterne til en gang offentligt navlepilleri. Eksempler som de tre ovenstående er taget direkte fra vores debatspalter og udgør ifølge den borgerlige debattør Mikkel Andersson »en genre af debatstof, som stort set ikke fandtes for halvandet årti siden«. En genre, han betegner som debatstoffets vanedannende ’crack’.

Meget er sket i løbet af det sidste halvandet årti. I 2003 var der ikke så meget som tænkt på TV 2 News, Facebook, gratisaviser eller Radio24Syv. Og efter at have kigget i Politiken fra 5. september for 15 år siden må jeg til listen også tilføje: levende overskrifter med udsagnsord i.

15 medieår svarer til 50 menneskeår. Der bliver taget og omgjort beslutninger i en hastighed, som ikke engang Ole Birk Olesen ville finde forsvarlig på landets motorveje, så enhver sammenligning af 2018 og 2003 vil selvsagt påvise enorme forskelle. Men udviklingen er ofte i retning af det bedre. Sådan mener jeg også, at det forholder sig med den brede folkelige debat. For kigger man i aviserne fra 2003, var debatten præget af at være langt fjernere fra læsernes hverdag, end den er i dag. Og det kan aldrig være et mål ikke at repræsentere virkeligheden. Tværtimod må det være et ideal for et liberalt demokrati og medierne i det, at det enkelte menneskes bekymringer og rettigheder står helt centralt.

I et svar til Folketingets Finansudvalg fastslog økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) tidligere i år, at staten siden 2010 har ansat 25 procent flere journalister og kommunikatører. Dermed bruger staten nu næsten en halv milliard kroner på løn til denne type medarbejdere.

Det samme billede tegner sig for organisationer og virksomheder, der hyrer kommunikatører og social media managers i vildskab for at vinde taleretten.

Debatten dør, hvis den bliver professionaliseret, og medier står sig dårligt ved at reducere almindelige mennesker til facebookfyld

På samme slagmark står de professionelle holdningsdannere, der som gruppe betragtet nok er vokset mere eksplosivt i størrelse i de seneste 10-15 år. Den tæller kommentatorer, analytikere, tænketank-ansatte og alle dem, vi klemmer ind under paraplybetegnelsen ’debattører’.

Særligt for disse to grupper, de professionelle kommunikationsfolk og holdningsdannerne, gælder det, at de er medievante, velformulerede og har et stærkt netværk i mediebranchen. Deres vej til spalterne er kort og nyasfalteret.

Men debatten dør, hvis den bliver professionaliseret, og medier står sig dårligt ved at reducere almindelige mennesker til facebookfyld. Det er arrogant at påstå, at deres bekymringer er ligegyldige, selv om de fremstår små ved siden af situationen i Yemen. Så let er det heller ikke at fortælle om sit eget liv og sende det med navn og adresse til et medie med flere hundred tusind læsere.

Hvis medierne ikke tager det, der optager folk, seriøst, mister vi endnu mere troværdighed. Vi skosede med flagellantisk iver os selv for ikke at have opdaget de strømninger, der gav DF i et kanonvalg i 2015. Hvordan skal vi kunne opdage den type bevægelser, hvis vi betragter bekymringer om eksempelvis udbredelsen af det danske sprog som klynk?

For min skyld må holdningsdannerne i mediebranchens ekkokammer kalde disse indlæg klynk, synd-for-mig eller dagens kleenex, hvis de vil det. Det, de opfatter som klynk, opfatter jeg som replikker til magthaverne og til samfundets strukturer.