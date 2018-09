David Trads: Vil du redde kloden, Uffe, så kom ned på Jorden

Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

Et af de mest ikoniske udsagn fra det 20. århundrede er John F. Kennedys ord fra sin indsættelse som præsident i 1961: »Kære amerikanske medborgere: Spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig. Spørg, hvad du kan gøre for dit land«.