Giv den vigtige stressdebat et løft

Masser af mødre og fædre pisker sig dagligt med budskabet ’Jeg knokler for meget, jeg er ikke nok sammen med mit barn, jeg svigter det’. Og en ny undersøgelse fra Ugebrevet A4 viser, at knap halvdelen af danskerne er overbevist om, at forældre bruger mindre tid på deres børn nu sammenlignet med for 30 år siden.