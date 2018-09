Husk lige at sige mange tak til Sverige

Sverige kunne have gjort så meget andet dengang i september og oktober 1943, for nu 75 år siden. Det kunne f.eks. have lukket sine grænser i. Have afvist flygtningebåde på Øresund. Sendt flygtninge retur. Krævet, at den danske kystvagt strammede sit net. Tippet den tyske besættelsesmagt. Sagt blankt nej til bølgen af flygtninge.

Som det er moderne i dag.

Sverige havde holdt sine grænser lukket op gennem 1930’erne og begyndelsen af 40’erne – ligesom Danmark.

Sverige vidste ikke, hvad der senere skulle ske i krigen, og endnu mindre, hvad der skulle ske efter krigen. Den svenske regering handlede alene på en konkret udfordring: at den nazistiske besættelsesmagt i Danmark efter ønske fra Berlin besluttede at deportere danske jøder til en uvis skæbne i Østeuropa.

Der var mange, som var parat til at tro, at det ikke behøvede være så galt. Men der var allerede i diplomatiet og i medie- og modstandskredse en viden om, at Det Tredje Rige slog folk ihjel i Polen.

Den svenske regering gjorde, hvad et retskaffent land burde gøre: Den bød jødiske danskere velkommen i Sverige.

Det er en historisk generøsitet, som reddede mange, mange liv.

Herhjemme vil vi de næste uger opleve mange markeringer af den danske indsats dengang i oktober 43.

Det var uhørt, at besættelsesmagten ville deportere det jødiske mindretal.

Men i september 43, hvor samarbejdsregeringen var trådt tilbage, fik centrale politikere fra den tyske marineattaché, Georg Duckwitz, et tip om, at en deportation af jødiske danskere var på trappen. Han sladrede til ministrene Hans Hedtoft Hansen og H.C. Hansen, der gik til det jødiske samfund, som under en gudstjeneste 29. september opfordrede alle medlemmer til at gå under jorden og ikke være hjemme natten mellem 1. og 2. oktober 1943, hvor besættelsesmagten planlagde at slå til.

Senere er der rejst tvivl om, hvor helhjertet nazisterne og deres leder her i landet, Werner Best, gik efter at arrestere og deportere alle jøder. I de dage var der ikke råd eller grund til at stole på besættelsesmagten. Best satte sin operation i gang. Næsten 500 jøder blev arresteret og sendt til Theresienstadt, en kz- og transitlejr uden for Prag.

Tusinder af danskere reagerede spontant. Der var ingen overordnet plan. Borgere åbnede slet og ret deres døre for at huse jødiske landsmænd. Hospitaler indlagde flygtninge under falske navne og diagnoser, mens de ventede på videre transport. Læger, sygeplejersker, portører og andre på hospitalerne bidrog til denne spontane håndsrækning. Andre stillede deres hjem eller sommerhuse til rådighed. Og fiskere var parat til at risikere deres både, deres erhverv og deres families underhold på at sejle landsmænd til Sverige.

Mage til solidaritet skulle man i bogstavelig forstand lede længe og langt efter i det nazistisk besatte Europa.

Det kan Danmark godt være stolt af. Det er blevet en smuk markør for dansk historie og dansk identitet.

Det tjener intet formål at sammenligne med, hvordan vi i dag behandler flygtninge eller ikke sondrer mellem migranter og flygtninge.