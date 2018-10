Sundhedslobbyen tager livet af velfærdsstaten

Da statsminister Lars Løkke Rasmussen i går åbnede Folketinget, var det endnu en gang med højstemte løfter om bedre sundhed til danskerne. Med åbningstalen følger han op på den kampagne, Venstre har kørt i helsidesannoncer de seneste uger, hvor en stolt Lars Løkke poserer foran både kropsskannere og lægehelikoptere.

»230 CT-scannere på sygehusene. Det er velfærd«, lyder det fyndige budskab.

Nu vil de fleste sikkert mene, at velfærd er mange ting, men Lars Løkke følger her en velafprøvet recept – nemlig at mere velfærd er det samme som mere sundhed. Det er den recept, som i nu snart to årtier har gjort sundhedssektoren til en sikker havn for dem, der søger fast ansættelse.

Alle kan blive syge – og alle skal dø. Det er derimod ikke alle, der sender deres børn i en folkeskole, har børn med handikap eller en onkel på kontanthjælp

Faktisk er der, som Ugebrevet Mandag Morgen kunne fortælle i denne uge, ansat en læge og en sygeplejerske hver dag siden 2001, hvis man ser bort fra søndage. »5.800 flere læger, 5.900 flere sygeplejersker«, som Løkke sagde i sin tale.

Imponerende, mener man i Venstre, og sikkert også i de partier, der fortsatte ansættelserne i S-regeringerne 2011-2015.

Men hvad er der lige sket i den samme periode med andre velfærdsområder? Ja, det har Mandag Morgen også kigget på, og her viser det sig sandelig, at der hver eneste dag er der forsvundet masser af offentlige jobs – på skoler, i daginstitutioner, på jobcentre og på plejehjem.

Så, jo, den ensidige satsning på en stærkere sundhedssektor har haft alvorlige konsekvenser for andre sektorer.

Helt præcist er der siden 2008, hvor man kan sammenligne tallene på tværs, kommet 18,2 procent flere læger, sygeplejersker og andre sundhedsansatte, mens der på det sociale område har været en nedgang i antallet af pædagoger, sosu’er og andre varme hænder på 10,6 procent.

Inden for undervisningssektoren har der samlet været en marginal stigning på 0,3 procent, men vel at mærke i et årti med et regulært boom i antallet af studerende. Fra 2005 til 2015 kom der således hele 128.000 ekstra studerende på gymnasier og videregående uddannelser.

De videregående uddannelser

Resultatet af dette mismatch kan man aflæse i uddannelsesbudgetterne: Danmark bruger i dag langt færre penge per studerende end for 10 år siden. Og dermed går vi stik imod udviklingen i de lande, vi normalt sammenligner os med.

Som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd dokumenterede i 2017, er udgifterne per studerende på de videregående uddannelser faldet med hele 25 procent siden 2008 – det næststørste fald i OECD, der til sammenligning har haft en gennemsnitlig vækst på 5 procent.

Samme udvikling ses i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, hvor udgifterne per skolebarn/gymnasieelev er faldet med 5 procent siden 2008 – på et tidspunkt, hvor OECD som helhed har haft en gennemsnitlig stigning på 8 procent.

Det kan altså godt være, at Danmark kravler op i de internationale statistikker, når det handler om at behandle kræft og andre dødelige sygdomme. Men når det handler om at investere i den generation, der har livet foran sig, og som skal sikre alle en bedre fremtid, er danske politikere mere end villige til at spare.