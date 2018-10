Chefredaktør: Velfærdsstaten leverer kun krav og bureaukrati, så er du klar til at give husly og hjælp til en god ven eller kollega, der møder en livskrise?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Nu går det opad. Den automatiske indkomststigning betyder, at skatterne vælter ind. Vi vil vide at gribe denne historiske chance. Disse penge skal ikke betales tilbage som skattelettelser, men bruges til at skaffe befolkningen de goder, som flertallet ønsker. Vi vil bygge universiteter og læreanstalter. Vi vil bygge sociale institutioner. Vi vil støtte kunst og kultur. Vi vil højne standarden på alle områder.

Sådan formulerede Socialdemokratiets formand og senere statsminister Viggo Kampmann sig under valgkampen i 1960 og fik en massiv opbakning fra vælgerne til at etablere det, vi nu kalder velfærdssamfundet – en samfundsmodel, som meningsmålinger gennem årtier har vist, at 8 ud af 10 danskere er tilhængere af. Nu er vi godt i gang med at forlade visionen om velfærdssamfundet og i stedet få en servicestat for middelklassen. Min påstand er, at denne udvikling ikke er bæredygtig og i de kommende år vil smadre en samfundsmodel, som vi er kendt for verden over. Jeg vil i det følgende trække centrale historiske spor frem og vise, at middelklassen bør vågne op af velfærdsillusionen.

Ambitionen med velfærdsmodellen var at skabe et trygt og retfærdigt samfund, hvor alle har lige muligheder, og ingen skal lide nød, uanset baggrund og skæbne. Den ambition står bl.a. på menneskerettighederne og blev lovfæstet med konkrete rettigheder i form af dagpenge, sygekasse, pension, uddannelsesstøtte, efterløn, barsel osv. – det, man kan kalde den sociale kontrakt, nemlig, at vi betaler en høj skat til gengæld for social tryghed og lige muligheder.

I 1960’erne blev der råd til at realisere visionen. I årene fra 1958 til 1973 havde Danmark en økonomisk vækst på gennemsnitligt 5 procent om året. Pengene væltede ind, og visionen om det lige, frie og trygge velfærdssamfund kunne realiseres.

Velfærdsmodellen blev siden et fintmasket net af ordninger, der sikrede borgerne i tilfælde af sygdom og invaliditet, men også fri og lige adgang til sundhed og uddannelse. Der blev bygget plejehjem, og familierne fik vuggestuer, børnehaver og fritidshjem.

De større byers udkant blev udviklet med nye boligblokke og enfamiliehuse, mens far og i stigende grad også mor gik på arbejde og tjente mere end nogensinde før i danmarkshistorien.

Den store offentlige vækst betød også, at skattetrykket steg. I 1960 var skattetrykket på 25 procent. Over de næste 10 år, frem til 1970, steg skattetrykket til 48 procent – næsten en fordobling på et enkelt årti.

Det offentlige leverer færdige løsninger, men falder du ved siden af, får du (måske) kun hjælp, hvis du indretter dig efter systemets standarder Selv om vi har haft både en velfærdskommission og en strukturkommission, der talte om velfærdssamfundet, kom de i begge tilfælde med forslag til justeringer af velfærdsstaten

Med oliekrisen i 1973 forsvandt den økonomiske vækst, som havde betalt den danske velfærdsmodel. Udviklingen førte bl.a. til jordskredsvalget i 1973, hvor mere end hver tredje medlem af Folketinget blev udskiftet, og nye partier kom ind.

Det viste sig vanskeligt at styre den offentlige sektors udvikling. Omkostningerne voksede ukontrolleret, og hver fjerde lønmodtager på arbejdsmarkedet var nu ansat i den offentlige sektor.

Danmark lånte i udlandet for at betale regningerne, men kreditmulighederne skrumpede ind. I begyndelsen af 1980’erne stod det klart, at det var nødvendigt at tøjle de offentlige udgifter på en helt anden måde end før, hvis man skulle undgå en national økonomisk katastrofe.

Undervejs havde velfærdsstaten med sine mange love, systemer og institutioner slået dybe rødder. Borgerne havde fået sociale og økonomiske garantier og rettigheder, de nye medarbejdere i den offentlige sektor havde tryghed og garantier i deres job, familierne havde fået kommunale børnehaver, fritidsordninger og plejehjem.

Mange havde noget at miste, mens de færreste havde noget at vinde – i hvert fald på den korte bane – og velfærdsstaten rakte nu dybt ind i alle samfundsgrupper. I dag udgør omfordelingen gennem velfærdsstaten godt 500 milliarder kroner, hvoraf langt størstedelen fordeles blandt middelklassens borgere i form af eksempelvis børnepenge, uddannelsesydelse, dagpenge og folkepension.

Den offentlige sektor fik sit første moderniseringsprogram i 1983, og siden har stort set alle regeringer forsøgt sig med reformer af den offentlige sektor. Lige for tiden en sammenhængsreform.