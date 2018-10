Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

FOR ABONNENTER

Rødvinsdrikkere. Den klassiske forklaring på podagra (urinsyregigt) og ømme storetæer er for megen rødvin og røde bøffer. Nu viser forskning fra New Zealand, at diæten har en forsvindende indflydelse på urinsyreniveauet.