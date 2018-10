Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

Donald Trump. Den frie verdens leder virker til tider så upopulær, at genvalg om to år kan synes umuligt. Kun 42 procent i USA mener, at Donald Trump gør sit job godt. Det er den laveste opbakning, nogen præsident har haft 634 dage inde i embedet siden Harry S. Truman.