En god dag for Pierre Kompany - og en dårlig dag for stærekasser

En god dag for ...

Pierre Kompany. Mens sønnike Vincent Kompany for længst har tømret sit navn fast i den brede offentlig for sine bedrifter som fodboldstjerne fra Premier League-klubben Manchester City og på det belgiske landshold, har de færreste – i hvert fald på vores breddegrader – hørt om hans far.

Ikke desto mindre kan 71-årige Pierre Kompany glæde sig over valget som borgmester i Bruxelles-bydelen Ganshoren, og dermed bliver han den første sorte borgmester i Belgien nogensinde.

Pierre Kompany kom til Belgien som politisk flygtning i 1975 fra DR Congo. I en video på det sociale medie Instagram jubler Vincent Kompany og broren François over faderens historiske bedrift: »Det burde være sket for længst, men det er et fremskridt«.

En dårlig dag for ...

Stærekasser. Et gammelt ordsprog siger, at man ikke må slå på nogen, der er mindre end én selv. Til gengæld kan man tilsyneladende slippe af sted med at tæve løs på forsvarsøse genstande under halvanden meter. Som nu de berygtede og af nogle frygtede stærekasser. Altså fartfælderne, der blitzer for travle bilister.

Kort tid efter at Vejdirektoratet har sat 20 stærekasser op langs trafikerede veje over hele landet, har de fem fået så slemme tæsk, at de er sat ud af kampen mod fartsyndere. Senest i weekenden, hvor to stærekasser ved Grenåvej i Aarhus blev smadret. »Det er det, der sker i starten. Så tager hærværket lige så stille af, når det har mistet nyhedens interesse«, siger afdelingsleder i Vejdirektoratet Marianne Foldberg Steffensen.