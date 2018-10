En god dag for pave Frans - og en dårlig dag for den svenske efterretningstjeneste

En god dag for ...

Pave Frans. Den katolske kirke har en lang og skændig tradition for at tiltrække præster, som ikke kan holde fingrene fra alterdrenge. Og for efterfølgende at dække over de seksuelle overgreb. Nu ser det dog ud til, at paven langt om længe har indledt et opgør med den praksis. Paven er på besøg i Chile, hvor han har fritaget to ærkebiskopper for deres pligter som konsekvens af deres »åbenlyse misbrug af mindreårige«. I september fyrede paven også en tredje chilensk præst, som er mistænkt for at misbruge teenagedrenge.

Hvis paven for alvor vil rydde op i kirken, er det dog kun en dråbe i vandet. En rapport dokumenterede for nylig, at 80 medlemmer af kirken i Chile har misbrugt børn seksuelt siden 2000. Og paven kan passende flyve direkte fra Chile til Pennsylvania i USA, hvor 300 præster ifølge en rapport har begået overgreb på flere end 1.000 mindreårige.

En dårlig dag for ...

Den svenske efterretningstjeneste. I december 2010 blev en gruppe terrorister fra Sverige anholdt i Herlev. Med sig fra Stockholm havde de medbragt en maskinpistol, en pistol med lyddæmper og 200 plastikstrips, som kunne bruges til at bagbinde gidsler. De var på vej til JP/Politikens Hus, hvor de havde planer om at skyde, bagbinde og halshugge så mange som muligt på Jyllands-Posten.

De fire terrorister bag planerne fik lange fængselsdomme, men kan allerede blive løsladt inden for de næste par måneder, for i Sverige bliver man løsladt, når man har afsonet to tredjedele af sin straf. I den svenske efterretningstjeneste Säpo er de formentlig ikke glade for den praksis. Svenske medier kan fortælle, at de dømte i fængslet har været involveret i vold og forsøg på at radikalisere andre fanger. »De er farlige for Danmark, og de er farlige for Sverige«, siger terrorforsker Magnus Ranstorp til Berlingske.