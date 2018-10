Chris Bjerknæs: Dansk Folkeparti eksisterer kun, fordi den danske identitet i dag er under heftigt pres

FOR ABONNENTER

Lad mig begynde der, hvor alle eventyr starter. Der var engang et homogent land. Et land, hvor identiteten var defineret af tryghed og tillid. Der var spændinger og forskelle, javist - forskel mellem rig og fattig, by og land, ligesom i dag, men helt generelt var der nok mindre forskel danskerne imellem, end for borgere i noget andet land.