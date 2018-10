En god dag for nogle amerikanske piloter - og en dårlig dag for danske politikere

En god dag for...

Piloter fra det amerikanske marinekorps kedede sig nok lidt, da de tirsdag skulle på træningstur over Californien. Men så fandt de på at flyve en rute, der – tegnet på et kort – ligner en erigeret penis. Det har de sikkert grinet meget ad, indtil nogle irriterende typer lagde ruten ud på twitterkontoen Aircraft Spots med illustrativ grafik og ordene: »Nogen må hellere tale med mandskabet på US Navy T-34C 160937 SHUTR91«.

Og det er der nogen, der gør nu, bekræfter major Josef Patterson fra marinekorpset. Sagen bliver ikke mindre alvorlig af, at det er sket før. For et år siden fløj piloter fra samme korps et mønster, så deres kondensstriber tegnede en himmelpenis. Dengang blev straffen, at piloterne skulle holde foredrag om den strategiske risiko ved den adfærd.

En dårlig dag for...

Danske politikere har haft nogle sløje dage, siden medierne afslørede sagen om svindel med udbytteskat. For når vælgerne føler sig snydt, vil politikerne gerne gøre noget. Og nu har de så fundet ud af at rette vreden mod den australske bank Macquarie, som har været med til at svindle. Banken ejer nemlig også en bid af TDC, og nu skal de der australiere ud af Danmark.

Det kan undre, at det først nu går op for politikerne, at Macquarie har en alternativ tilgang til moral. Det er nogle år siden, det kom frem, at australierne som ejere af Københavns Lufthavne kørte vognlæs af millioner i skattely. Christiansborgs reaktion svarer til at blive overrasket over, at skattekontrollen bliver dårligere, når man fyrer hundreder af skattefolk. Og så dumme er der jo ingen – nå, ja ...