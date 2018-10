En god dag for København – og en dårlig dag for botox

En god dag for...

København. Nogle borgere i hovedstaden er muligvis trætte af dyr kaffe, dårlig service, sindssyge cyklister, megalomane mobiltelefonister og opgravede pladser overalt i indre by. Men hvis man skal tro rejseguiden Lonely Planet, findes der ikke en mere cool hovedstad end det »ustoppelige« København.

Foran metropoler som kinesiske Shenzhen, serbiske Novi Sad, Miami, Mexico City og Meknés i Marokko er Danmarks hovedstad kåret som den bedste by at besøge i 2019 bl.a. på grund af fin arkitektur som Rosenborg Slot og kogekunst på Noma.

Københavnerne har grund til »at klappe sig selv på skulderen« over at have skabt en turistmagnet i verdensklasse, som overborgmester Frank Jensen udtaler. Det gør vi så.

En dårlig dag for...

Botox. Man kan få tiden til at gå med lidt af hvert som videnskabsmand. Tag for eksempel psykologen Michael Lewis fra universitet i Cardiff, der har sat sig for at belyse, hvordan brugen af Botox påvirker kvinders mest intime liv.

Det er en kendt sag, at man ved hjælp af en indsprøjtning med giftstoffet kan få rynkerne til at forsvinde og forhåbentlig få mere held med sig i nattelivet, selv om man er kommet lidt op i årene.

Men, men, men – alting har sin pris. Nu viser det lille studium blandt 24 brugere af Botox, at lammelsen af ansigtsmuskulaturen går hårdt ud over sexlivet. Orgasmerne bliver ganske enkelt svagere, når der ikke er nogen ægte mimik, rapporterer den britiske avis The Times. Hellere goofy face end et stivnet smil, om man så må sige.