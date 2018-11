Signatur: Er der nogen, der glæder sig til næste valg?

FOR ABONNENTER

For nogle år siden fik jeg en kasse julevin med hjem fra avisen. Seks flasker som en gave fra cheferne med en tak for året, der var gået. Det år var det en fransk jagtvin, og på sedlen i kassen var der en beskrivelse af druen. Første sætning lød: »1987 var et svært år...«. Det var ærligt og præcist, for vinen smagte dårligt.