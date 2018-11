Signatur: Endelig kommer de kolde måneder, hvor man kan sidde inde og holde sin kæft

Man må lægge ryg til meget, når det er vinter og efterår. De har hver især sine små folkelige opblomstringer i de få dage, hvor solen skinner om efteråret, mens røde, kobberfarvede og irgule blade danser rundt i luften. Eller når børnene samlermanisk støvsuger mit lokalområde for kastanjer i de første dage, efter det har rusket i kastanjetræernes kroner.

Men ind i november, så flyder Instagram og virkelighedens verden over med hjertesuk og Henrik Nordbrandts berømte digt om at »Året har 16 måneder: November / december, januar, februar, marts, april / maj, juni, juli, august, september / oktober, november, november, november, november«.

Med folk, der siger, at nu går de i hi frem til foråret.

Kommer der sne omkring jul, så titter de ud og giver vinteren et high five. Men altså kun hvis sneen ligger flot og dækkende med pudderstøvede bunker, man kan sparke igennem og forestille sig bjælderne fra det hestespand, der trækker bedstemors kane i det fjerne.

Når den pisgule virkelighed så i stedet melder sig med sjap og våde veje, så er den gal igen. Så flyver rejsebussen til Thailand, hvor der er lunt og lækkert, og hvor lokale til absolut rimelige priser kan servicere en med eksotiske retter fulde af urter og krydderier. Eller til det røde Marrakech eller Sri Lanka, der på en eller anden måde over de senere år er blevet den kreative overklasses Gran Canaria.

Det er sikkert godt for nogen, jeg kan også godt lide at rejse. Men hvorfor skal vi altid væk fra vinteren, det kolde og det klamme. Eller i det mindste brokke os over det. Det er halvdelen af vores liv.

Jeg er lykkelig for november, hvor det er tidligt mørkt, og kulden er kommet. Så kan man igen mærke ansigtet, når man går ude. Man kan sidde inde og holde sin kæft og tænke lidt over tingene. Måske endda tale med hinanden af og til.

Kunstneren Ingvar Cronhammar har på et tidspunkt beskrevet det perfekte museumsrum som stort, højloftet og med en lille dør til indgang. Du går ind, oplever storheden og klapper i. Du bliver rørt. Vinteren er det rum.

Det er lutrende at få blæst hjernen ud af slud og hagl, vinteren renser sommerens fordærvede krop

Sommeren bekræfter livet. Vi valser rundt med nedknappede skjorter og lyse bukser som en flok alfonser, mens vi hælder den ene bag-in-box af mere eller mindre lyserød vin i os efter den anden. Sommeren er god ved os. Det er derfor, den flyver af sted. Men styrker sommeren os? Jeg er ikke sikker på det. Jeg er ikke sikker på, at vi er lavet til evig sommer og vejrlig medgang.

Når vi »maler vinteren ind i sommerens hjerter«, som en anden kendt digter skrev, erkender vi livets storhed. Her når vi at tænke over den.

Vi kan vente vinteren ud som islændingene. Jeg har altid elsket det begreb, måske fordi jeg ikke har prøvet det i praksis. At barrikadere sig for sneen i sit lille hus for at vente på foråret kun iklædt uldent tøj og sin frie fantasi. Det er ikke så underligt, at så lille en ø producerer så stor litteratur.

Det er ikke aktuelt i Danmark. I stedet kan man tage tøj på og gå ud. Med ansigtet direkte op i blæsten. Hvornår har du sidst gjort det? Bevidst, altså. Ikke bare på vej hjem fra arbejde.

Det er lutrende at få blæst hjernen ud af slud og hagl, vinteren renser sommerens fordærvede krop.

I vinteren lærer vi at rette ryggen, så vi kan klare en sommer til.

Jeg ville ønske, Nordbrandt havde ret, og året havde 16 måneder.