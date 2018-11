Palæstinensere holdes uden for indflydelse

Den palæstinensiske befrielsesorganisation, der ledes af Mahmoud Abbas, der også er præsident for det palæstinensiske selvstyre i Ramallah, hvis stærkeste komponent er Fatah-bevægelsen, hvis leder tilfældigvis også hedder Mahmoud Abbas, samarbejder indirekte med de israelske besættelsesmyndigheder til skade for den palæstinensiske befolkning i Jerusalem.

Det fremgik af resultatet af de seneste kommunevalg i Jerusalem. Af byens ca. 850.000 indbyggere er ca. 40 procent palæstinensere og ca. 60 procent jøder.

Palæstinenserne udgjorde ved valget ca. 30 procent af vælgerskaren, men kun 1 procent af dem brugte deres stemmeret.

Til stor lettelse både for den israelske besættelsesregering og for den palæstinensiske ledelse i Ramallah.

Begge gjorde deres bedste for at forhindre, at palæstinenserne i Jerusalem for første gang i de 51 år, de har været annekteret til Israel, brugte deres politiske magt.

Af kommunens budget bliver kun 10 procent investeret i Østjerusalem, hvor over en tredjedel af befolkningen bor

Israelerne brugte bureaukratiske metoder. Mahmoud Abbas og hans folk brugte vold og religiøse trusler. Den eneste palæstinenser, der vovede at opstille, fik dødstrusler fra patriotisksindede palæstinensiske kredse, der beskyldte ham for at være forræder. Hans søn blev udsat for et kidnapningsforsøg.

Fra israelsk side forsøgte man at sabotere hans kandidatur ved at påstå, at han slet ikke havde valgret, fordi der var problemer med hans registrering som borger i Jerusalem.

Jerusalems muslimske religiøse overhoved, mufti Muhammed Hussein, erklærede i en fatwa, at den, der stemte ved valgene satte sig »uden for religion, nation og moderland«.

En ledende palæstinensisk politiker, der bor i en pragtvilla i Jerusalem, erklærede at det var »at foretrække at lide nød frem for at samarbejde med besættelsesmagten«.

Det israelsk-palæstinensiske samspil skyldtes frygt for, at den palæstinensiske befolkning i Jerusalem skulle finde sin egen politiske stemme.

Israelerne lider af demografisk mareridt. Fra 40-60 er der ikke langt til 50-50. Den jødiske befolkning i byen kan ikke holde stand mod den palæstinensiske befolkningstilvækst. De sekulære jøder flygter fra Jerusalem til Tel Aviv, fordi byen i voksende grad bliver underkastet religiøst tyranni.

Set fra Ramallah, der ligesom Israels regering anser Jerusalem for at være nationens øjesten og evige hovedstad, er der grund til at frygte visse tendenser blandt palæstinenserne i Jerusalem.

Efter 51 års besættelse, efter Seksdageskrigen i 1967 har flere og flere opgivet troen på, at Ramallah vil kunne redde dem fra israelerne, fordi fredsprocessen er gået håbløst i stå.

Mange unge foretrækker nu palæstinensiske skoler, der underviser efter det israelske system, der giver en israelsk studentereksamen, som åbner for arbejde i Israel. 80 procent vælger fortsat at tage en jordansk studentereksamen, der ikke er anvendelig i Israel. Flere og flere palæstinensere søger israelsk statsborgerskab. Før kommunevalgene vurderede det palæstinensiske center for offentlig mening, at 60 procent af de 180.000 stemmeberettigede palæstinensere ville stemme.