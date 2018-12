Brev til min ven Jan Grarup: »Du trampede ind i mit liv på det sværeste tidspunkt, hvor mange andre trak fødderne til sig«

Min kæreste ven. Du har været overalt hele weekenden. Fine, smukke og kærlige omtaler i anledning af krigsfotografens runde dag. Ord, der favner din ukuelige vilje og evne til at give stemme til dem, der ikke kan tale selv. Talerør er for banalt et prædikat, jeg forestiller mig mere, at du står på en bjergtop i strålende solskin med en megafon og skriger ned til alle os andre. Vågn op for helvede! De fleste vælger at sove videre nede i dalen, så selvfølgelig bander du af os.

50 år alligevel. For en mand, der ikke regnede med at blive 40. Jeg kunne desværre ikke svinge forbi din lejlighed og fejre dig i lørdags på grund af en begravelse, men allerede inden havde jeg tænkt over, at jeg ville skrive et par ord til dig. Helt udmattet efter en weekend med store følelser og eftertanker - hvor min egen far fyldte 80 - kunne jeg ikke klemme et eneste ord ud af kroppen i går. Men det kan jeg nu. Måske bliver det lidt langt i spyttet. Bær over med mig. Jeg lever trods alt af ordene.

Du trampede ind i mit liv på det sværeste tidspunkt, hvor mange andre trak fødderne til sig. Det er essensen af min kærlighed til dig. Jeg kan ikke sige det tydeligt nok. Fattige ord. Min datter Ellen lå fem år gammel dødeligt syg af kræft på Rigshospitalet og var uden immunforsvar isoleret fra omverdenen. Vi så ingen mennesker. Knap nok vores egen familie. Vi boede bare på det hospital og klyngede os hver eneste dag til de små glimt af håb om bedring, alt imens vi forsøgte at placere risikoen for at miste hende langt omme i baghovedet.

Du havde set på et af mine mange lidelsesfulde opslag på Facebook, at Ellen tegnede. Den ene tegning efter den anden. Det var noget af det eneste, hun evnede, med de sparsomme kræfter, der var tilbage i hendes lille krop. Mens jeg sad på stuen til hende, ringede du pludselig.

»Det er Jan Grarup«, sagde du.

Vi kendte ikke ret meget til hinanden. Som mange andre havde jeg en næsegrus respekt for dit arbejde, men hvem er Jan Grarup egentlig? Det anede jeg intet om dengang. Og få kan svare. Da jeg i 2002 begyndte som ung idealistisk journalistpraktikant på Politiken med drømme og løfter om at gøre en forskel, travede du rundt på redaktionen i dine slidte støvler som det mest tydelige bevis på en, der havde gjort netop det. Der gik rygter om, at du var så optændt af dit arbejde, at du ikke havde tid til at spise. Kun sødmælk og Yankiebarer, husker jeg. Jeg blev altid rystende nervøs, når vi var på opgave sammen. Hvordan kan jeg tillade mig at hive denne geniale fotograf med ud på en banal opgave på et bosted i København? Venner blev vi ikke dengang. Vores verdener havde intet med hinandens at gøre.

Men i telefonen den dag på Rigshospitalet lød du alligevel som en gammel ven. Du forklarede, at du havde et par gaver til Ellen, og nu stod du altså nede i forhallen, og jeg skulle komme ned og tage imod. Ikke så meget pis. Du har altid bare sparket døren ind, når du vil frem. Du havde skaffet en iPad og en printer til Ellen. Din idé var, at hun kunne tegne på iPaden og printe sine billeder ud, fortalte du med begejstring ved elevatoren i opgang fem, og jeg anede ikke, hvad jeg skulle sige eller gøre. Var blæst bagover og tænkte på, hvordan samtlige af mine venner og nære bekendte - med få undtagelser - ikke anede, hvilket ben de skulle stå på, da jeg et år tidligere fortalte dem om Ellens sygdom. De mistede balancen og fandt den først, da det var slut.

Mødet ved elevatoren blev starten på vores venskab, som i dag er noget af det mest dyrebare, jeg har. Et par måneder senere udviklede Ellens sygdom sig radikalt. Hun var tæt på at dø og blev overført til Rigshospitalets intensive afdeling, hvor en læge i en håndevending reddede hendes liv og lagde hende i respirator. Da Ellen vågnede, var det til en ny virkelighed med et hul i halsen, hvorigennem respiratoren pressede luft ned i hendes lunger. For at luften ikke bare skulle fise ud gennem mund og næse, var hendes luftrør blokeret af en lille ballon, der betød, at hun ikke kunne få lyd på sin stemme. Jeg vil ikke engang kalde det en hvisken. Det var mere spagt.

Nu var Ellen et af de mennesker, der ikke kunne tale på egne vegne, og du trak dig endnu tættere på mig. I påsken ringede du og sagde, du ville komme forbi og male påskeæg med Ellen. Det var ikke et spørgsmål. Ikke et »kan jeg gøre noget for at hjælpe dig« eller et »du må sige til, hvis du har brug for hjælp«. Jo tak, red lige vores barn, gider du. Nej, du spurgte ikke om noget. Du spurgte ikke om lov. Du handlede bare. Sådan er du. Ikke så meget snak, ikke så meget pis. Så du dukkede op på hospitalet og sad ved siden af lille Ellen og malede æg med hende. Hvordan kunne du dog?, har jeg tænkt. Du kunne ikke lade være. Du var i dit es med lille Ellen, som du gav et forlænget frikvarter fra lidelsen. Hun var imponeret af dine »tegninger« på kroppen, fordi hun selv var en lille tegnekunstner, og du trak op i trøjen og fortalte om hver eneste af dem. Ellen lyttede og hviskede sine næsten utydelige ord ud, og på intet tidspunkt faldt du ud af rollen som den voksne. Ikke i et sekund i det rum kunne Ellen mærke nogen form for tristhed over dig. Du var som en gud, der dryssede forbi og løftede åget af hendes skuldre, mens du var der.

Det vil jeg aldrig glemme dig for. Aldrig, aldrig, aldrig. Uanset hvad du gør herfra og til din dødsdag vil intet kunne rokke ved mit billede af dig som et menneske, der gav frelse, da alt sortnede over os og Ellen.