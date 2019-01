Trump, Brexit og Fake News: De vestlige lande har kurs direkte mod afgrunden

FOR ABONNENTER

En af de bedste og mest tankevækkende historiske værker, jeg har læst, er Barbara Tuchmans ’The March of Folly’. I bogen analyserer den nu afdøde amerikanske historiker en række historiske eksempler på, at et ellers oplyst samfund eller en institution over længere tid har ført en politik, der var uhyre skadelig for dem selv og endte med at få store konsekvenser.