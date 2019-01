Det er tosset og skadeligt, at ikoniske topchefer tuder os ørerne fulde med, hvor meget man skal arbejde for at få succes.

Herinde på avisen er der fra tid til anden dem, der driller mig med at mene det samme igen og igen, nemlig at der er noget helt galt med arbejdskulturen i den vestlige verden, og at folk bliver presset til at tro, at arbejde er det eneste saliggørende.