God dag for drengen, som også hedder Trump, og som faldt i søvn - dårlig dag for Amnesty

FOR ABONNENTER

Joshua Trump. Den 11-årige dreng fra Delaware var tirsdag inviteret til Washington, D.C., for at overvære præsident Donald Trumps tale om nationens tilstand i selskab med USA’s førstedame, Melania Trump. Hun havde nemlig hørt, at Joshua blev mobbet i skolen, fordi han tilfældigvis deler efternavn med præsidenten, og ville derfor opmuntre ham med indbydelsen til et besøg på magtens tinde. Det imponerede tilsyneladende ikke Joshua, for han faldt ganske enkelt i søvn, mens præsidenten holdt sin brandtale om at bygge mur mod Mexico og bremse ulovlig indvandring. Billeder af den snorksovende dreng deles nu flittigt på de sociale medier, hvor kritikere af præsidenten hylder ham. »Joshua Trump styrer«, jubler en bruger på Twitter, mens en anden skriver: »Joshua Trump, velkommen til modstandsbevægelsen«.