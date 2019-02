Opinionsredaktør: Riskær bør være aldeles velkommen i Folketinget

Det er håbløst, at Folketinget kan gøre sig til dommer over, hvem der kan vælges til parlamentet.

Med fare for at Inger Støjberg nu ser en anledning til at fratage mig statsborgerskabet, fordi jeg ikke respekterer landets love: Grundlovens paragraf 30, stk. 1 er en fjollet anakronisme, hvis funktion primært er at forskønne Folketingets formelle moralske uangribelighed, mens samme moral på næsten daglig basis angribes af tinget selv.