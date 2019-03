Når begær og magt vikler sig ind i hinanden, kan det være svært at sige nej tak til kaffe

FOR ABONNENTER

Det er mange år siden, måske 30 eller oven i købet 35. Storebæltsbroen var endnu et fatamorgana, så da toget kom til Korsør, kunne vi rejse os, strække ben en times tid på færgen mod Fyn, og jeg sagde ikke nej, smilede vel bare lidt befippet, da den forfatter, jeg havde siddet over for siden København, tilbød at give en kop kaffe i restauranten.