Endnu en ny ø til Danmark – og ny nedtur for de sommertidssarte

Ternerne. Når weekenden er omme, bliver det danske kongedømme en ø rigere. Der er ikke tale om en luksusmodel à la Bornholm med klippeformationer, slotsruin og eget flødeismærke. Eller en skrabeudgave som Lindholm med et snart forhenværende testcenter for virussygdomme og et kommende hjemsted for afviste asylansøgere. Nej, der er tale om en naturperle i Limfjorden, hvor ynglende fugle fremover kan være i fred for mennesker og ikke mindst hunde uden snor. Ifølge TV Midtvest er bulldozere ved at fjerne en masse sand ved Agger Tange i den vestlige del af Limfjorden for at skære en halvø fra fastlandet. Øen, der endnu er uden navn, vil være klar på mandag og passer som fuglefod i strandsand med ynglesæsonen for terner. Ideen til øen kom for fem år siden fra Arne Urvang, der gennem mange år har stået for ringmærkningen af fugle i området. Han havde oplevet, at hunde og mennesker forstyrrede ynglen. Den nye ø er en del af et EU-projekt med fokus på sårbar natur langs vestkysten. Så se nu her, briter, helt skidt er det ikke med den union.