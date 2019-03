En god dag for den gode samtale: En dårlig dag for den solide brandert

FOR ABONNENTER

Den gode samtale. Så er der nyt fra Storbritannien, og for første gang siden sommeren 2016 handler det hverken om Brexit eller om styrkeforholdet mellem Manchester City og Liverpool FC. Det handler om krokultur og den gode samtale, som ejeren af de cirka 300 pubber i Samuel Smiths-kæden vil værne om. Derfor har han valgt at forbyde brug af mobiltelefoner og tablets i sine pubber. Her bliver de ansatte truet med en fyreseddel, hvis de lader nogen bryde forbuddet. Og den trussel skal formentlig tages alvorligt. Ifølge Daily Mail er Samuel Smiths-ejeren, den 73-årige Humphrey Smith, notorisk berygtet for at dukke op inkognito på sine pubber for at tjekke de ansatte. Han har tidligere forbudt jukeboxe og fjernsyn. Men man må altså gerne tale sammen. Bare det ikke foregår i mobiltelefon.