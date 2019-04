Vi er stadig meget langt fra kønsbalance i forhold til at opnå demokratisk repræsentation. To valgkampe er lige om hjørnet, og der er masser af velkvalificerede kvinder at stemme på, hvis man vil sætte handling bag skåltalerne om ligestilling.

Min første stemme afgav jeg dengang, det ikke var mistænkeligt, at man som kvinde stemte på en kvinde. Tværtimod var det faktisk helt o.k., og man blev ikke angrebet for at være fundamentalistisk feminist af den grund. Det har ændret sig.