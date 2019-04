Nu skal jeg afsløre en hemmelighed: Folketingsvalget 2019 bliver ikke et klimavalg. Beklager

Klimadebatten i Danmark foregår i et tågeland mellem teknologiske næstenmirakler, sjældent voluminøse politiske visioner og millioner af skrubforvirrede borgere. Hvis det vitterlig var et emne, der kunne få danskerne til at banke i bordet og sige, at nok er nok, ville partierne flokkes om den grønne udgang. Sådan er virkeligheden ikke.

Målingerne er klare. Når vælgerne skal sættes deres kryds, peger de entydigt på klima som et af de vigtigste emner. Eksempelvis mener 57 procent af danskerne, at en kommende regering bør prioritere miljø og klima højere end flygtninge og udlændinge. Det er så godt nok også Danmarks Naturfredningsforening, der har valgt at smide kontingentpenge efter den lille rundspørge hos Gallup. Og de, der betaler for orkestret, plejer også at bestemme musikken. Men målingen er helt i tråd med tilsvarende udtræk fra folkedybet. Megafon, Norstat og Epinion, som alle viser, at danskerne går til klimavaflerne.