Riisagers kontrolregime svigter de sårbare

FOR ABONNENTER

Toget var forsinket, bussen sneglede sig af sted, men du nåede frem til tiden. Troede du. Klokken er et minut over otte, da du går ind i klasseværelset, så læreren noterer pligtskyldigt dit fravær. Det skal hun nemlig, og fordi du ikke var på din plads præcis til mødetidspunktet, skal du have noteret fravær for hele timen, så glem din syge moster eller mor, glem de konkrete årsager til din mødetidsforseelse.