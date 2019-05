Jeg er så sikker, at jeg har væddet om en flaske 12 års-single malt: Lars Løkke ender med at vinde valget

Efter valget kommer der et rodet forløb. Med en stor risiko for, at den, der er bedst til sprog og timing, løber af med sejren.

Jeg beundrer Lars Løkke Rasmussen (V). Hans evne for det såkaldte politiske håndværk har andre udtalt deres respekt for. Min beundring gælder hans sprog. Ikke i ’bredeste forstand’, som de ynder at sige på Christiansborg, men i den snævre forstand, at han formår at få sproget til at løse lige præcis den opgave, det drejer sig om i ethvert givet øjeblik.