En god dag for de politisk begejstrede - en dårlig dag for de politisk bekymrede

De politisk begejstrede. Forestil dig, at du er bogfan. Du sluger Ferrante af lyst, Franzen af pligt og alt det midt imellem af frygt for at gå glip (Gå Glip! Fangede du den?) af noget. Du sidder midt i tredje gennemlæsning af Informations sommertillæg om nye udgivelser og de evigt aktuelle klassikere, og så siger de – Rifbjerg hjælpe mig – i ’Bøger’ på P1, at Bogforum i år udvider sendefladen fra én weekend til et tre uger langt symposium med islandske noir-forfattere ad libitum og lange poettalks aften efter aften. Og du har adgang til hurtigkøen med dit SMK-kort. Nu ser du klart, hvordan det er at være forgabt i det politiske spil og den demokratiske samtale i disse uger. Først gav de os EU-valget, så folketingsvalget, og nu kommer de på torsdag med Folkemødet på Bornholm. Fadøl og debat nonstop, ja tak.