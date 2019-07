Ideen om, at er man god til noget, skal man bruge det til at vækste, er min generations sygdom.

FOR ABONNENTER

Jeg er meget begejstret for håndværk og derfor også for håndværkere. Det er respektindgydende, at mennesker med deres gode hænder og hoveder kan tage det rene ingenting og gøre det til omdrejningspunkterne for vores hverdag. Til rammerne om liv og vores civilisation.