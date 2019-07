En god dag for langfingret partileder og en dårlig dag for slaveejeren Jefferson

En god dag for ...

Nyamko Sabuni. Hun blev valgt til ny formand for det svenske parti Liberalerna i sidste uge, og hun har fået en god start på posten. En ny meningsmåling foretaget for Expressen viser således, at Liberalerna for første gang i månedsvis har slæbt sig over spærregrænsen med en vælgeropbakning på 4,1 procent. Og i et interview med Dagens Nyheter fik hun onsdag lejlighed til at fortælle om sin politik og sit liv. Helt sikkert en god dag, også selv om hun kom til at give vordende butikstyve et godt fif. Da avisen ville vide, hvad hendes værste lovbrud var, afslørede Nyamko Sabuni, at hun som barn af og til snuppede en Snickers uden at betale. Hun havde et trick med at klippe hul i jakkelommen, så man kunne skubbe chokoladen ud i foret. »Når de så mærkede på lommerne, fandt de ikke noget«, forklarede hun.

En dårlig dag for ...

Thomas Jefferson. USA’s tredje præsident var hovedforfatter til den skelsættende amerikanske uafhængighedserklæring fra 1776, der fejres 4. juli hvert år og blandt andet rummer sætningen om, at »alle mennesker er skabt lige«. Hans hjemby, Charlottesville i Virginia, har i årtier markeret hans fødselsdag, 13. april, som officiel fridag, men det er slut nu, har bystyret netop besluttet. Thomas Jefferson var nemlig ikke bare en politisk helt – han var også slaveejer. Charlottesville har længe kæmpet med at formidle byens historie, herunder om racisme, på en afbalanceret måde. I 2017 samledes hvide racister til et optog i byen, hvor en moddemonstrant blev dræbt, da en nynazist kørte sin bil ind i menneskemængden. Thomas Jefferson døde i øvrigt 4. juli 1826.