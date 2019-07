En god dag for en usædvanlig afhopper og en dårlig dag for japanske komikere

En god dag for ...

Choe In-guk. Det er svært, grænsende til umuligt, at forestille sig, at nogen skulle have lyst til at flygte til Nordkorea, men det har åbenbart længe været en drøm for Choe In-guk. Nu er drømmen gået i opfyldelse for den 73-årige sydkoreaner, der i søndags nåede frem til Pyongyang. Ifølge en nordkoreansk nyhedstjeneste har han tænkt sig at blive boende i det, han ved sin ankomst kaldte sit »sande fædreland«. Dermed følger han i sine forældres fodspor, for i 1986 flygtede hans far, Choe Dok-shin, en tidligere sydkoreansk udenrigsminister, og hans mor også til Nordkorea. Over 30.000 nordkoreanere er flygtet fra det dybt forarmede diktatur til Sydkorea siden 90’erne, mens antallet af sydkoreanere, der er flygtet den anden vej det seneste årti, kan tælles på én hånd, skriver The New York Times.

En dårlig dag for ...

Japanske komikere. Konkurrencen er åbenbart så hård blandt japanske komikere, at nogle af dem må ty til tvivlsomme indtægtskilder for at tjene til dagen og vejen. Bookingagenturet Yoshimoto Kogyo Co., der repræsenterer omkring 6.000 komikere, fyrede i sidste måned flere af dem for at have optrådt ved private forestillinger, hvor publikum var medlemmer af den berygtede japanske mafia yakuza. Problemet er dog stadig udbredt, skriver The Japan Times, især fordi komikerne har bundet sig til kun at tage job gennem agenturerne, der scorer en stor del af hyren. Derfor kan det være nødvendigt at spæde indtægterne op ved at optræde for de tatoverede gangstere, forklarer en anonym komiker til avisen.